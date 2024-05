«Scuderie abusive, doveroso demolirle» 

Il Tribunale amministrativo riconosce che la Sartiglia è storia, cultura e persino attrazione turistica ma disconosce la costruzione di scuderie e di vani d’appoggio vari senza le dovute autorizzazioni. Vale per il singolo caso ma anche per tutti gli altri che attendono dalla giustizia amministrativa comunque risposte ai ricorsi. Questo si legge nella sentenza che ha definito in primo grado il ricorso di Elisabetta Sechi contro l’ordinanza di demolizione o l’eventuale regolarizzazione dell’immobile di proprietà, composto da quattro parti, a Pesaria.

La storia

Nell’ordinanza del 2019 il dirigente del settore Sviluppo e territorio del Comune, rilevata l’assenza di qualsiasi titolo abilitativo, ordinava la demolizione delle opere abusive e la messa in pristino dei luoghi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica, avvenuta il 2 marzo. L’interessata ricorre al Tar con l’avvocato Luca Casula, il Comune resiste con la funzionaria del palazzo degli Scolopi, il legale Gianna Caccavale.

La sentenza

La decisione dei giudici amministrativi (presidente Marco Buricelli) che boccia il ricorso non fa giurisprudenza, vale per il singolo caso che può essere anche impugnato davanti al Consiglio di Stato, ma parla chiaro al Comune, ai sartiglianti che hanno abbattuto le scuderie e a quanti sono in attesa di sentenza: al momento le “scuderie” con annessi e connessi sono abusive. Per un semplice motivo: il Piano urbanistico, il Puc in vigore, non le prevede. Questo dicono i giudici, al netto delle considerazioni procedurali riferite al singolo ricorso.

Il Comune

Intanto l’amministrazione comunale, rilevata l’assenza di titolo abilitativo, è vincolata ad agire una volta accertata l’impossibilità di sanare la situazione. La Giunta nel 2018 aveva impartito una serie di direttive all’allora dirigente dello Sviluppo del territorio, Giuseppe Pinna, per la riqualificazione urbanistica dell’agro (in questo caso a Pesaria ma il discorso vale per tutte le altre località) con riferimento alla valorizzazione delle attività legate alla Sartiglia e di tutte le attività equestri.

Zone Equus

Nasce l’Equus, l’Area di sostegno e sviluppo all’attività identitaria zootecnica equina, ipotizzata verso Fenosu con singoli lotti di superficie minima di mille metri quadrati per la costruzione di box per cavalli, fienile, deposito. Parole, dichiarazioni, incontri e delibere ma zero fatti. Ancora il Tar: «Irrilevanti divengono i richiami alle previsioni comunali poiché, ancora, non risulta alcun mutamento della situazione urbanistica dell’area».

La Regione

La Regione nel 2021 ci mette una pezza inserendo nel “Piano casa” l’articolo 3, proposto dal consigliere Francesco Mura di Fdi, per consentire la costruzione di scuderie nelle zone agricole. La Corte Costituzionale macera però gran parte del Piano e l’articolo 3 scompare. Fine delle trasmissioni, la Sartiglia è grande ma l’abuso resta abuso. Le scuderie potranno nascere solo con un altro Puc. Il Piano è scaduto da anni ma il nuovo è ancora lontano, in Comune vanno piano.