Scuderia in cenere «Danni enormi» 

«Invece di ampliare, ora dobbiamo pensare a ricostruire». Sono le parole di Christian Carta, il proprietario della scuderia rimasta coinvolta nel vasto incendio divampato sabato in località Bau Perdosu a Samassi. «Stavo rientrando da Villasanta – racconta – quando all’altezza del distributore Isola Gas ho iniziato a vedere una grande nuvola di fumo nero. Pochi metri più avanti mi sono reso conto che le fiamme erano a ridosso della mia proprietà».

Sul posto sono intervenute nove unità dei Vigili del Fuoco, il Corpo Forestale di Sanluri e la Compagnia Barracellare di Samassi. Secondo una prima stima, i danni ammontano a 150mila euro circa. «È andato distrutto l’intero impianto di irrigazione che copriva circa 40 ettari di terreno. Il capannone che ospitava le stalle è stato raso al suolo insieme a tutti gli attrezzi al suo interno. Sono stati danneggiati anche alcuni trattori», spiega Carta. Fortunatamente i cavalli non si trovavano nelle stalle al momento dell’incendio e sono rimasti illesi. Sarà l’indagine in corso della Forestale a fare luce sull’accaduto, resta però l’amarezza per una tragedia sfiorata «È da irresponsabili compiere un gesto del genere in una giornata di vento e con quelle temperature, senza nemmeno predisporre delle fasce antincendio», conclude.

Secondo una prima ricostruzione, Il rogo sarebbe scoppiato in un terreno confinante intorno alle 13.30, dove il proprietario avrebbe dato fuoco a una stoppia di paglia per ripulire un’area destinata alla coltivazione. Le fiamme, complice il caldo torrido, si sono propagate rapidamente, raggiungendo l’argine del canale adiacente che, invaso dalla vegetazione secca, ne ha facilitato l’avanzata.

RIPRODUZIONE RISERVATA