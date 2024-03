Scrutinio finito anche in Gallura, in arrivo altre tre circoscrizioni: proclamazione tra due settimane 

Dopo quella ogliastrina, ieri anche la circoscrizione di Olbia-Tempio ha chiuso e consegnato i suoi verbali alla commissione elettorale centrale della Corte d’appello di Cagliari. Altre tre, stando alle indiscrezioni, starebbero finendo le verifiche e, già nelle prossime ore, potrebbero spedire con i messi giudiziari i rispettivi documenti nel capoluogo. Arrivati quelli di tutte le otto circoscrizioni, l'ufficio centrale potrà iniziare a lavorare sulla stesura del verbale finale, a chiusura del quale saranno proclamati eletti il presidente della Regione e i consiglieri.

Le circoscrizioni

Se appariva scontato che la prima circoscrizione elettorale a chiudere le verifiche sarebbe potuta essere quella dell’Ogliastra, per via del numero assai minore di votanti, il plico arrivato ieri a Cagliari dalla Gallaura sembra aprire la strada al rush finale che accerterà, nero su bianco, chi avrà vinto le elezioni, il distacco tra le due coalizioni e quello tra i rispettivi candidati alla carica di governatore. A buon punto, stando alle indiscrezioni, ci sarebbero i funzionari e i giudici dei tribunali del Nord Sardegna, mentre dovrebbero chiudere – tra qualche giorno – le tre circoscrizioni che ricadono sotto il controllo del Tribunale del capoluogo (Cagliari, Medio Campidano e Sulcis).

La Corte d’appello

Sino a quando non arriveranno tutti i verbali, la Corte d’appello può solo aspettare. Ma la macchina amministrativa guidata dai giudici Giovanni Lavena e Maria Antonella Sechi ha ingranaggi ormai oliati da anni, con funzionari e dirigenti esperti, dunque una volta iniziato il lavoro nel giro di qualche giorno tutto sarà consegnato alla presidente Gemma Cucca per la proclamazione. L’ultima parola, dunque, spetta alla commissione elettorale centrale che dovrà stilare le somme e verificare che non ci siano errori nel verbale conclusivo: un faldone da centinaia di pagine che racchiude la somma dei voti presi dai singoli candidati, dalle liste, dalle coalizioni e dai 4 aspiranti presidenti. Per la proclamazione, a questo punto, potrebbero servire ancora due settimane.

Colpi di scena

Per il momento le bocche restano cucite, ma nei corridoi dei vari Tribunali e della Corte d’appello gli addetti ai lavori non paiono aspettarsi grossi colpi di scena sul risultato finale. Una volta completato dall’occhio attento dei giudici lo spoglio delle 19 sezioni che non avevano terminato per tempo, il numero di voti che separano le due principali coalizioni sembra essersi stabilizzato tra i 1300 e i 1600 voti a favore della candidata del Campo largo, Alessandra Todde. Il numero di schede contestate (le uniche che al momento potrebbero fare la differenza) non sembra essere tale da ribaltare l’esito.

La legge, poi, non consente un riconteggio complessivo dei seggi ormai chiusi: gli unici che potrebbero aprire i plichi sigillati con la cera lacca sono i giudici del Tribunale amministrativo regionale su singoli ricorsi che, per non essere giudicati inammissibili, dovranno già indicare quale eventuali irregolarità amministrative debbano essere valutate nel merito.

