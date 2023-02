«Scrivo romanzi per aiutare i piccoli pazienti oncologici» 

Ha lavorato per Buffi, Bulgari, per la Zecca dello Stato. Ora, da pensionato, insegue la sua passione di sempre: scrivere. E con i suoi libri aiuta i meno fortunati: il ricavato ha deciso di donarlo in beneficenza mettendolo a disposizione di chi soffre e lotta contro mali terribili. Antonio Spiga porta con eleganza i suoi 74 anni e si commuove nel raccontare il percorso di vita che da Siddi, dove è nato, e Lunamatrona, dove ha trascorso l’infanzia e l’adolescenza, lo ha portato a Genova. Arrivato in Liguria scriveva favole e racconti per i bimbi oncologici ricoverati al Gaslini: questo segnerà la sua vita. L’esodo nella Penisola è avvenuto per motivi di lavoro. Erano gli anni Settanta, Antonio era appena sedicenne: «Mio padre Adelchi, e altri compaesani, avevano ricevuto una chiamata dal Comune di Lunamatrona per assunzioni nella società Condotte D’Acqua, a Genova per la costruzione del Biscione (un complesso di palazzi) e il ponte Morandi», ci racconta. «Fame e disperazione ci spinsero ad attraversare il Tirreno. Un passo diventato per me importante perché ho potuto studiare e fare carriera».

La vita

Genova è la città dove ora risiede. E lì ha continuato gli studi per fare il direttore da Biffi a Milano. Nella città meneghina conosce il rettore della Bocconi che lo esorta a proseguire gli studi universitari. Antonio si laurea in scienze della comunicazione con il massimo dei voti. Dal ‘90 al 2000 è direttore commerciale alla Zecca dello Stato. «Ricevetti una telefonata di Bulgari che mi offri il posto di direttore commerciale nel nord Italia», racconta ancora. È stato il suo lavoro fino a otto anni fa, quando è andato in pensione. In tutto questo tempo non ha però mai lasciato da parte la passione per la scrittura. Complice anche il lockdown, ha tirato fuori dal cassetto le sue idee: «L’ho fatto ricordandomi soprattutto delle sofferenze dei malati oncologici», dice Spiga. Ha così cominciato a scrivere giorno e notte: «Il mio cuore non regge a tali differenze, mi chiedevo come avessi mai potuto aiutarli e mi son detto - continua - che non essendo ricco la mia passione per la scrittura mi avrebbe potuto dare una mano». Detto, fatto. I suoi primi due romanzi hanno cavalcato l’onda del successo. «Inaspettato», confida lui stesso. Fare del bene fa parte del suo patrimonio genetico: il padre, militare a Napoli, negli anni Sessanta ha ricevuto un encomio e una medaglia d’oro dal senato americano per avere salvato tre paracadutisti nella seconda guerra mondiale: Adelchi Spiga di Siddi è citato nel libro “Siddi” di Arcangelo Cau.

Libri preziosi

Scarpette rosa e ciocche di capelli, volume 1 e 2, ha come protagonista un suo amico compaesano recentemente scomparso: Ireneo Secchi. Nei suoi libri non mancano mai i riferimenti alle sue origini e ai suoi amici più cari. Dei due volumi sono state vendute 60mila copie e Spiga ha deciso di donare il ricavato all’Istituto nazionale dei tumori. Un’azione benefica di sessanta mila euro che aiuterà a trovare soluzioni per sconfiggere questi mali brutali.