«Scriviamo il manifesto dei Riformisti per la Sardegna»  

Il punto sulle vicende di questi giorni, «la decisione unilaterale di Calenda di abbandonare il percorso del partito unico», ma anche l’organizzazione di Italia viva in Sardegna e le prossime elezioni regionali e amministrative di Cagliari e Sassari. Sono i temi affrontati ieri a Oristano, durante la prima assemblea regionale di Italia Viva, presenti la capogruppo in Senato del gruppo Iv-Azione Raffaella Paita, e i coordinatori del partito in Sardegna Claudia Medda e Andrea Viola. «Quella sul partito unico è una decisione che ci amareggia, in realtà qui in Sardegna avevamo percepito alcune avvisaglie del malessere», ha detto Medda, «noi comunque andiamo avanti, pensiamo che il bisogno di rappresentanza del popolo riformista e liberale sia vivo, e intendiamo intercettarlo. Lo spazio politico c’è».

Le sfide sono diverse: «L’organizzazione del partito sul territorio, l’allargamento della base e l’inclusione di tutti quei soggetti che si riconoscono nella nostra proposta politica», ha spiegato l’esponente di Italia Viva, «per noi è fondamentale la scrittura di un manifesto dei Riformisti per la Sardegna». Quanto alle prossime tornate elettorali, «per noi non ci sono alleanze preconfezionate, il nostro obiettivo è parlare di soluzioni e non problemi, costruire una proposta da portare ai tavoli, e vediamo chi ci sta sui temi più cari».

«Con l’elezione di Claudia Medda al coordinamento regionale si apre una fase di ricostruzione di un perimetro più ampio, di un centro che apra anche ai cattolico-popolari, ai liberal democratici e alle forze socialiste: questo progetto è rimasto in piedi», ha dichiarato Raffaella Paita che sarà di nuovo in Sardegna a fine giugno, dopo l’assemblea nazionale, per un evento di Italia Viva sulle infrastrutture. (ro. mu.)

