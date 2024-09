Scrivere in Jazz Scelti a Sassari i tre vincitori 

La musica di Luigi Lai è bellissima e ispira anche i tedeschi. Tobias Hoffmann ha vinto a Sassari la sezione A del XVIII Scrivere in Jazz, sezione dedicata alle composizioni ispirate dai brani del maestro delle launeddas. Il titolo “The Sheperd's Mad Dance”, la folle danza del pastore.

Venerdì al Teatro Verdi, nella prima serata della manifestazione organizzata dall’associazione Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna, sono stati proclamati i vincitori delle tre sezioni. Per la sezione B (composizione libera) il brano vincitore è stato “Luce” di Francesco Spinazza.Per la sezione C (arrangiamento), dedicata quest’anno alla musica di Giorgio Gaslini, è stato assegnato il primo premio a Marco Borella per il suo lavoro sull’opera “Millacamilla”.Il presidente Bruno Tommaso ha evidenziato l’alta qualità delle opere ricevute, sottolineando quanto sia stato difficile il compito della giuria. Accanto a lui sul palco, Nicoletta Piaggioni, assessora alla Cultura. (g. m.)

