“Scrivere in Jazz” nel segno di Luigi Lai 

Luigi Lai, Massimiliano Medda e Francesca Corrias saranno gli ospiti speciali della XVIII edizione del concorso Scrivere in Jazz, organizzato dalla Blue Note Orchestra/Orchestra Jazz della Sardegna con i concerti finali in scena oggi e domani al teatro Verdi di Sassari presentati dalla giornalista Rachele Falchi.

Stasera

Oggi si parte alle 21 con il maestro Luigi Lai, launeddista di San Vito. A lui è dedicata la sezione del concorso “Scrivere in Jazz” riservata alle composizioni ispirate a temi della musica etnica della Sardegna. Lai eseguirà nella versione originale i temi di sua composizione ai quali i tre compositori finalisti (Marco Battigelli con “A Bitty’s Beat”, Riccardo Catria con “Su Ballu Tundu” e il tedesco Tobias Hoffman con “The Sheperd’s Mad Dance”) si sono ispirati. Durante la serata, l’Orchestra Jazz della Sardegna eseguirà anche i brani dei finalisti della sezione dedicata alle composizioni originali libere e riservata agli studenti italiani e stranieri: “Lilac Dreams” di Martino Corso, “Bloemen” di Gabriele di Franco e “Luce” di Francesco Spinazza.Infine la sezione dedicata agli arrangiamenti, per la voce di Francesca Corrias e orchestra, di composizioni del maestro Giorgio Gaslini con i tre finalisti: Marco Borella con “Millacamilla”, Ferdinando Caiazzo “Gli Incatenati” e Markus Neuwirth con “Daina”.

Sabato

Domani, alle 21, l’OJS, con un organico ampliato, presenterà “Il brutto anatroccolo”, opera creata appositamente per il Festival Time in Jazz di Berchidda del 1997, adattamento di Enrico Pau e Aldo Tanchis, i testi delle canzoni scritti da Aldo Tanchis, e le musiche composte dal Maestro Giorgio Gaslini, pioniere del jazz in Italia di cui ricorre nel 2024 il decennale della scomparsa, al quale è dedicata la sezione degli arrangiamenti del concorso Scrivere in Jazz.Ospiti dell’OJS saranno l’attore Massimiliano Medda della compagnia Lapola, che impersona l’Anatroccolo e ne racconta le vicende, caratterizzando il personaggio con la sua tipica ed irresistibile verve comica, e la cantante Francesca Corrias, che è invece l'anima triste dell’Anatroccolo, figura fatata che esprime le emozioni.

