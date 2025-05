Scrittura creativa senza età: dodici racconti alla fine del corso 

Dodici racconti brevi e due poesie. Il risultato del corso di scrittura creativa organizzato dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia) a cui hanno preso parte 15 allievi tra i 50 e gli 82 anni. Un lavoro originale e per certi versi sorprendente presentato nel giardino della Biblioteca nel reading “Memorie di Dolianova”. Un titolo non a caso: tutti i lavori hanno come tema il paese raccontato senza filtri.

Pagine e versi che danno voce ai monumenti e ai luoghi dell’infanzia. Gli allievi hanno messo a frutto le tecniche apprese durante il corso di scrittura tenuto dai docenti del Cpia. Una fatica letteraria basata, prima di tutto, sulle loro esperienze sensoriali, indispensabili per stimolare l’immaginazione e la fantasia.

Tra i novelli scrittori, c’è chi ha scelto di cimentarsi nel thriller o nel reportage, chi ha preferito un taglio autobiografico, chi, invece, ha puntato sull’ironia. «Non è la prima volta che partecipo ad un corso di scrittura creativa, questa volta però è stato diverso – dice Antonella Baggetta - raccontare del luogo in cui si vive non è facile. E’ stata una bella esperienza che ci ha dato la possibilità di riflettere sul nostro paese e di beneficiare dell’effetto terapeutico della scrittura». «E’ stata un’esperienza piacevolissima – conferma Lucia Laconi - ho sempre avuto dentro questa esigenza di scrivere ma non l'avevo mai espressa in modo pratico. Mi è piaciuto tantissimo. La scrittura ha avuto su di me un effetto salvifico». (c. z.)

