“Scrittori ambulanti” al Parco Ex Vetreria di Pirri 

Quarantanove scrittori sardi “in bancarella” in una giornata dedicata all’arte, alla cultura e alla condivisione. Domenica 14 maggio il Parco Ex Vetreria di Pirri si trasformerà in una fiera a cielo aperto, dove verranno allestiti una decina di gazebo per accogliere alcuni tra i nomi più conosciuti del panorama letterario contemporaneo, insieme a qualche nuova e giovane voce emergente. La serata partirà alle 17 con i saluti della presidente della municipalità di Pirri Maria Laura Manca, e fino alle 21 il parco sarà teatro di un evento unico nel suo genere.

L’ideatore

“Scrittori ambulanti” nasce da un’idea di Emanuele Cioglia, scrittore e presidente della IV commissione Cultura della municipalità di Pirri. «L’ispirazione è arrivata dall’idea del mercatino ambulante che fino agli anni ’90 si faceva al bastione di Saint Remy, e che si è in seguito spostato in Viale Trento” - racconta - “volevo creare un evento informale che radunasse scrittori e artisti vecchi e nuovi, e creare una cosa che in Sardegna non era mai stata realizzata». L’evento, dedicato a Gianni Filippini, per tani anni direttore de Ll’Unione Sarda e assessore alla Cultura nelle Giunte guidate da Mariano Delogu, sarà un grande raduno di scrittori con ingresso libero e gratuito al pubblico, durante il quale Dario Cosseddu, performer e lettore, farà dei reading in giro per il parco. Il tutto sarà coordinato e moderato da Cioglia e condito dalla musica di Joe Perrino.

Inclusività

L’evento è totalmente inclusivo: dai grandi nomi a quelli più freschi, si è cercato di dare spazio a voci e temi trasversali, coprendo uno spettro generazionale ampio e diversificato. Dagli scrittori ventenni in erba a quelli storici e navigati, ci sarà ampio spazio anche per voci femminili con oltre 15 autrici sarde. «Quando ho iniziato a costruire l’evento avevo molte remore su quella che sarebbe stata la risposta degli artisti. Gli scrittori, d’altronde, sono famosi per essere personalità abbastanza autonome», racconta Cioglia, «ma la proposta è stata accolta in maniera entusiastica sia dagli scrittori che dalla municipalità, dove c’è un clima molto propositivo, e l’idea è stata approvata all’unanimità». In questa domenica all’insegna della socialità, la cultura si decentra e cade la barriera tra scrittore e lettore: gli autori saranno tutti presenti con le loro pubblicazioni, incontreranno il pubblico, risponderanno a domande e curiosità, e faranno i firmacopie. Tutto in collaborazione con la libreria In Kentro, che venderà i libri, con l’obbiettivo di dare una spinta all’editoria cittadina.