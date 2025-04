Scritte sul Municipio, arrivano le telecamere 

Addio scritte sui muri del Municipio di Sestu, un velo grigio di vernice copre quelle frasi che sapevano di ribellione e un pizzico di incoscienza. Ieri con olio di gomito e sudore della fronte gli operai hanno reso il palazzo come nuovo. E presto dovrebbero arrivare le telecamere di sorveglianza. Sui muri c’erano slogan politici, dediche ad amici o persone famose, molte parole non riportabili, e peggio ancora, le tracce di chi usava questo posto come gabinetto. «Sono serviti tanti strati di vernice, e prima abbiamo buttato litri d’acqua per pulire», raccontavano gli addetti.

«Avevo chiesto da tempo questo intervento», spiega il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita, «a breve verrà approvato il regolamento della videosorveglianza allo scopo di ampliare l'impianto e utilizzare le fototrappole». Un deterrente contro tutti quelli che usano i pilotis per fare delle feste. «Le scritte nei muri del Municipio sono una costante nel tempo, e le cancellazioni pure ma stavolta siamo intervenuti sulla facciata migliorando il decoro. Il regolamento sulla videosorveglianza è stato adeguato alle esigenze attuali ed è pronto per essere portato all'esame della Commissione e del Consiglio», conferma la sindaca Paola Secci, «così potremo monitorare il nostro Comune con diversi tipi di videosorveglianza».

