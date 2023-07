Scritte spray sulla torretta del nuovo defibrillatore 

Montato da poco più di una settimana e già vandalizzato con una scritta spray : è la storia del defibrillatore regalato all'associazione Sos di San Sperate alla comunità. Il dispositivo ancora non è presente all'interno del box, ma le mani dei vandali sono arrivate alla torretta già installata. E seppur lo scarabocchio non rappresenti un danno vero e proprio, la paura che possa succedere di peggio in un secondo momento c'è.

«La speranza è che i cittadini usino il buon senso visto che è uno strumento a disposizione di chiunque abbia un problema», dice Massimo Piras, presidente della Sos San Sperate. Il defibrillatore è uno dei tre apparecchi salvavita regalati alla comunità lo scorso dicembre da quattro differenti realtà di volontariato: oltre alla Sos, un altro era stato comprato dall'Avis e montato in piazza Croce Santa, e un altro dalla Pro loco con il 500 team (sistemato in piazza Gramsci).

«Il nostro sarà posizionato l'undici luglio in via Cagliari, alla fermata dell'Arst delle elementari», continua Piras, «e purtroppo non può contare sulla video sorveglianza come accade in altri punti». E a tal proposito il sindaco Fabrizio Madeddu con una nota sui social fa sapere che l'amministrazione ha «preso un altro contributo per potenziare alcuni punti sensibili non raggiunti dall'attuale impianto di sorveglianza attivo. Aspettiamo l'ufficialità».

