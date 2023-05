Scritte naziste: identificati otto giovani  

Quella scritta aberrante ha certificato la loro ignoranza: ora, quattro ragazze e altrettanti ragazzi rischiano gravi conseguenze per la frase nazista scritta su una panchina di pietra di piazza Liori. A raccontare l’accaduto su Facebook è il sindaco Beniamino Garau: «Ieri mattina abbiamo ricevuto queste brutte immagini, mi rattrista vedere lo sfregio arrecato ai beni dell'intera comunità, ma soprattutto condanniamo anche la frase riportata “Meine Ehre heißt Treue” (che in italiano significa “il mio onore si chiama lealtà”), il motto della principale organizzazione paramilitare conosciuta come Schutzstaffel (SS) nella Germania nazista. Attraverso i filmati di videosorveglianza, con l'aiuto della polizia locale siamo riusciti ad identificare i colpevoli. I responsabili sono pregati di recarsi accompagnati dai genitori al comando della polizia locale per prendersi le proprie responsabilità. Diversamente dovrò procedere all'invio delle immagini e della segnalazione ai carabinieri». (i. m.)

