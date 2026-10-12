Scritte ingiuriose contro il sindaco Puggioni 

Ancora un tentativo di intimidazione nei confronti del sindaco di Calasetta Antonello Puggioni. Una nuova scritta offensiva, con la frase “Sindaco mafioso”, è comparsa nelle ultime ore sulla recinzione di una villetta alla periferia di Calasetta, aggiungendosi a una serie di episodi che, dallo scorso giugno, stanno alimentando preoccupazione nel paese.

L’allarme

Non si tratterebbe soltanto di imbrattamenti e insulti. La vicenda assume contorni ancora più inquietanti per le lettere anonime che sarebbero state recapitate al primo cittadino e che conterrebbero minacce rivolte non solo a lui, ma anche ai suoi familiari, in particolare alla moglie, alle figlie, alla madre e al fratello. Episodi sui quali sono in corso accertamenti da parte delle autorità competenti, già informate dei fatti. Soltanto cinque giorni fa un'altra scritta, nei pressi della spiaggia di Sottotorre, aveva preso di mira l'intera amministrazione comunale. Un'escalation che ha spinto il gruppo di maggioranza consiliare a intervenire pubblicamente, esprimendo piena solidarietà al sindaco e condannando con fermezza quanto sta accadendo. «Evidentemente abbiamo toccato dei tasti scomodi”, sostiene la maggioranza, secondo cui gli autori dei messaggi preferirebbero «nascondersi dietro l'anonimato anziché confrontarsi apertamente sulle scelte amministrative». Il gruppo sottolinea inoltre la gravità delle minacce che avrebbero coinvolto anche i familiari del primo cittadino, definendole un atto che supera ogni limite di civile convivenza. Le lettere sono state segnalate alle forze dell'ordine e agli enti di riferimento. La fiducia è ora riposta nelle indagini, affinché possano essere individuati i responsabili di una serie di gesti che, oltre a colpire una persona e i suoi affetti, chiamano in causa la serenità della comunità e il rispetto delle istituzioni. Puggioni, dal canto suo, non sembra intenzionato a fare passi indietro: «Non mollo e vado avanti. Mi ha eletto la mia gente, non la darò vinta a questi vigliacchi», ha dichiarato il sindaco, ribadendo la volontà di proseguire il percorso amministrativo intrapreso. La presa di posizione si chiude con un messaggio rivolto a chiunque pensi di condizionare l'attività amministrativa attraverso minacce e intimidazioni: «Il confronto politico, anche il più acceso, è legittimo. Le minacce, gli insulti e le intimidazioni non lo saranno mai». A Calasetta, intanto, resta la preoccupazione per una vicenda che, con il coinvolgimento della famiglia del sindaco, ha assunto una dimensione ancora più delicata.

La solidarietà

I sindaci dell’Unione dei Comuni del Sulcis hanno espresso piena solidarietà a Puggioni, e alla sua famiglia. «Condanniamo fermamente ogni forma di minaccia e violenza, ribadendo che colpire un sindaco significa colpire le istituzioni e i valori democratici. Confidano nell’operato delle forze dell’ordine e della Magistratura affinché siano individuati i responsabili. Ad Antonello e alla sua famiglia giunga la vicinanza di tutti i Sindaci: non sei solo. Legalità e rispetto delle istituzioni sono valori irrinunciabili».

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