Scritte e rifiuti sotto la targa per Doro Levi  

Il 19 marzo scorso, con un gesto apprezzato dal variegato mondo culturale cagliaritano, e non solo, il Comune ha intitolato le scalette che collegano via Malta con via Isola Tavolara all’archeologo Teodoro (Doro) Levi. «Ha fatto tanto per Cagliari e ci ha permesso di riscoprire l'Anfiteatro Romano», disse il sindaco Paolo Truzzu durante la cerimonia.

Peccato che quella targa brilli nel degrado più assoluto. Ieri – e non è stata la prima volta – c’era una catasta di cassette di plastica, buttate chissà da chi. Sotto la targa, a deturpare il muro esterno di un palazzo, ci sono i pasticci di aspiranti artisti.

L’auspicio è che la memoria di persone di così grande valore non venga sporcata da tanta inciviltà.

RIPRODUZIONE RISERVATA