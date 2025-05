Scritte di protesta contro la stazione elettrica nel bosco 

Non certo una sommossa popolare, ma pur sempre una protesta. Di fronte alla stazione elettrica di Terna, nei pressi del bosco che sarà raso al suolo per costruire la nuova stazione, sono comparsi ieri mattina quattro striscioni. Mettono nero su bianco, in maniera del tutto anonima, le perplessità che da mesi attraversano il paese. Perché distruggere un bosco quando si può costruire la stazione in un altro luogo, senza abbattere nessun albero. Dubbi espressi anche dall’amministrazione comunale che ripone le poche speranza residue in un incontro con la governatrice Todde. La nuova stazione elettrica di Terna a Perdasdefogu sorgerà a Su Cungiau de is morus, Sarà creata una struttura in un rettangolo di novemila metri quadri. A questo si aggiunge la posa di due elettrodotti in cavo, (3,2 chilometri) per le linee a 150 Kv e due raccordi aerei da 700 metri. Un anno fa il Comune di Perdasdefogu aveva ascoltato con interesse la presentazione di un’opera strategica, importante per l’intero territorio e proposto un sito alternativo in località Terra ‘e ingia, vicino al campo sportivo di Su Pruineddu. Terna non ha preso in considerazione questa opzione.

RIPRODUZIONE RISERVATA