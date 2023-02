Scritte di morte contro le suore 

Atto di vandalismo nella scuola dell’infanzia e nella casa delle suore di Carità di Santa Maria che fino allo scorso anno ospitavano i bambini di San Gavino con scritte e bestemmie sui muri. L’asilo è chiuso da un anno ed è stato oggetto di numerose incursioni in cui sono stati distrutti gli arredi, vandalizzata la cappella in cui è presente il tabernacolo insieme ai banchi e alle statue di diversi santi. Una devastazione che ha destato grande dispiacere nella comunità e tra le religiose. «Siamo molto dispiaciute e colpite per quello che è successo: sono stati distrutti i lampadari in tutte le stanze e anche i banchi della nostra cappella – dice suor Milena Mereu, 83 anni, che ora si trova nell’istituto delle suore di Carità a Quartu Sant’Elena –. È stata distrutta la statua di San Giuseppe e addirittura decapitata quella di Gesù Bambino. Un oltraggio, un sacrilegio alla nostra chiesa e alla statua della Madonna con il bambino che è stata imbrattata con la vernice».

I danni

Il raid ha interessato gli spazi esterni della casa delle suore, l’interno dove si trovano le camere in cui vivevano le religiose fino a un anno fa, il salone e le aule della scuola dell’infanzia “Madre Teresa Porta”. «Non capiamo il senso di questa devastazione anche perché siamo state presenti a San Gavino Monreale sin dal 1942 e abbiamo sempre fatto del bene. È stato tagliato il vetro della porta della veranda e in tutte le stanze ci sono gli estintori antincendio buttati per terra, scritte di ogni tipo, anche di morte contro noi suore, e bestemmie. Ho presentato denuncia ai carabinieri di San Gavino Monreale», continua suor Milena. E proprio i militari dell’Arma, guidati dal maresciallo Sergio Passalacqua e i carabinieri della compagnia di Villacidro, coordinati dal capitano Francesco Capula, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del grave atto di vandalismo. «Siamo profondamente amareggiate – aggiunge suor Milena Mereu – per quello che è successo e al momento ci sono ancora i segni della devastazione per permettere di documentare l’accaduto alle forze dell’ordine. La nostra casa generale si trova a Torino ma in Sardegna abbiamo anche una scuola dell’infanzia a Muravera e a Selegas oltre alla casa di riposo a Margine Rosso». Da parte del sindaco Carlo Tomasi arriva una condanna dell’accaduto e una vicinanza alle suore che hanno cresciuto diverse generazioni di bambini sangavinesi: «Esprimo la mia solidarietà per una struttura che ha scritto la storia dell’educazione a San Gavino. Le suore di Santa Maria sono sempre state una risorsa molto importante per tutta la nostra comunità».

Le indagini

Le indagini procedono in modo serrato e c’è chi pensa che l’azione sia dovuta a una piccola banda di ragazzi la cui età potrebbe oscillare tra i 14 e i 17 anni anche perché tra le scritte è presente un’equazione, operazione matematica che viene fatta alle Superiori e non alle Medie. A breve le suore metteranno le telecamere contro il ripetersi di questi atti.