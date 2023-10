I tormenti per Lula non finiscono. Dopo la giornata di festa alle Cortes Apertas di domenica concluse nel sangue con l’assassinio di Nico Piras, ieri mattina delle scritte di morte contro il sindaco Mario Calia sono comparse sul muro del vecchio cimitero, dietro la caserma dei carabinieri. “ Morte a su sinnicu e ad Et” l a scritta subito cancellata. A terra, per rendere più macabro il messaggio, è stata abbandonato il teschio di un animale. Un fatto inquietante che piomba nella comunità già scossa per un delitto avvenuto in mezzo alla gente. Erano le 4 del mattino e all’interno della Corte 3 Piras è stato avvicinato da qualcuno che lo ha ferito a morte. Le indagini sembrano molto vicine ad una svolta, che pareva nell’aria già nella giornata di ieri e potrebbe invece arrivare nelle prossime ore. Dal giorno del delitto mancherebbe all’appello una persona che si sarebbe resa irreperibile dopo il fatto.

Le indagini

L’autopsia sul corpo della vittima è stata fissata per venerdì al cimitero di Nuoro, affidata dal medico legale Matteo Nioi. Aggiungerà dettagli alle indagini dei carabinieri di Lula e della compagnia di Bitti, coordinati dal sostituto procuratore Ireno Satta, che promettono sviluppi già nelle prossime ore. Risulta irreperibile una persona della cerchia familiare della vittima. Si scava nel passato di Nico Piras, nei rapporti conflittuali in seno alla famiglia di origine, con cui aveva anche una causa civile per la contesa di terreni. Vicende legate tra loro. E poi c’è l’omicidio del fratello.

L’omicidio del fratello

Il 42enne venerdì sarebbe dovuto comparire a Cagliari per il processo dove era accusato del delitto di Angelo Maria, ucciso nel 2015. È il secondo processo d’appello, dopo che la Cassazione aveva annullato con rinvio quello che si era celebrato davanti alla Corte d’assise d’appello di Sassari, finito con la condanna di Piras e della ex moglie Alice Flore a 24 anni di carcere. In primo grado, a Nuoro, la coppia era stata assolta per non aver commesso il fatto. Lunedì, dopo il delitto, i primi ad essere sentiti dagli inquirenti sono stati proprio i familiari del fratello ucciso, ma anche amici e persone a lui vicine. Si stanno passando al setaccio le ultime ore di vita. Domenica ci sarebbe stato un incontro ruvido con un familiare del fratello ucciso, avvenuto forse proprio in quella Corte chiusa in tutta fretta. Alle 4 del mattino Piras, che si era spostato in un’altra Corte, è stato avvicinato da qualcuno che gli ha sparato a bruciapelo.

Allarme crescente

La situazione di Lula suscita allarme ed è stata al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza riunito ieri a Nuoro. Sarà rafforzata l’attività di polizia e il prefetto, Giancarlo Dionisi, ha annunciato una telefonata al sindaco Calia per rappresentare «la massima attenzione». Il sindaco sulle scritte di morte è risoluto: «Non ci fanno perdere la via maestra. Il giorno del funerale di Nico Piras sarà proclamato il lutto cittadino e convocheremo un Consiglio comunale». Un segnale forte anche dopo altri episodi che hanno scosso la comunità: il 9 settembre, per esempio, ignoti malviventi sono entrati a casa di un anziano, devastando tutto alla ricerca di soldi e valori. Lui fortunatamente non c’era. Pochi giorni prima lo stesso era capitato ad un altro anziano.

