Scritte d’amore con lo spray, imbrattato il muro del mercato 

Prima la svastica e i simboli nazisti, adesso una lunga dichiarazione d’amore. Da qualche tempo uno dei passatempi preferiti è imbrattare i muri del mercato civico in piazza Dessì e di tutta la zona intorno.

In tempi di messaggi e cellulari, l’innamorato, questa volta pare felice e non mollato, ha preferito deturpare la facciata, con un lungo “poema”, scritto in rosso, non sia mai che qualcuno non lo vedesse bene da lontano. “X Marah” esordisce disegnando anche un grande cuore rosso “e sarai sempre tu la mia casa, il mio posto sicuro, il luogo dove le mie fragilità trovano riparo, il più bel regalo che la vita mi abbia mai fatto. Ti amo. Tuo Michele”.

Una dichiarazione in piena regola per ribadire eterno amore alla sua lei che probabilmente è solita fare la spesa al mercato. E pazienza se si deturpa il muro, l’importante è lasciare il segno e che lei veda. Di certo non potrà passarle inosservato questo pasticcio, che però, è giusto dirlo, almeno non ha nemmeno un errore di ortografia.

Purtroppo sono tantissimi ancora i muri della città deturpati da scritte e disegni, spesso parolacce e frasi oscene. Capita anche nelle facciate delle case magari appena tinteggiate di nuovo con i proprietari che sono costretti a spendere altri soldi per ripulire. Un fenomeno che niente ha a che vedere con i murales realizzati su pareti autorizzate e che invece mirano proprio a combattere il degrado.

RIPRODUZIONE RISERVATA