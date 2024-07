Scritte contro un impiegato, la sindaca: atto vile 

A Sadali a distanza di sei mesi dall'ultimo atto denigratorio ai danni della sindaca e di due dei suoi assessori ricompaiono le scritte diffamatorie sul muro del cimitero sulla Statale. Questa volta nel mirino è finito Pietro Serrau, geometra dell'ufficio tecnico del Comune. Il medesimo messaggio ingiurioso apparso contemporaneamente sui muri della Casa cantoniere sulla Statale 128 vicino al bivio per Ortacesus.

La sindaca Barbara Laconi che ha convocato un'assemblea pubblica per un confronto aperto e diretto con la popolazione. L'assemblea ha espresso condanna unanime per l'ignobile attacco a Pietro Serrau. «Chi attacca Pietro Serrau attacca me e tutta l'amministrazione che rappresento». ha detto Laconi in apertura, «non siamo amministratori chiusi nel palazzo del municipio, abbiamo sempre e comunque occasione di confrontarci in maniera civile, aperta, onesta. Questi atti sono assolutamente intollerabili e indegni della nostra comunità». Il vicesindaco Frediano Mura ha invitato «a riflettere sul significato e il potere della parola e la vigliaccheria e impotenza di chi non è in grado di usarla in un confronto leale».

All'assemblea ci si sarebbe aspettati una partecipazione maggiore e forse anche questo dato racconta il problema. Appena due settimane fa un incendio con scritte e croci contro la nota ditta dei fratelli Carcangiu. Violazioni e furti anche di ingenti somme di denaro nelle abitazioni private. La faccia irriconoscibile di questa piccola comunità in cui ancora ci si chiama tutti per nome. ( p. m. r. )

