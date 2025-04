Scritte contro la polizia, condanna in Consiglio comunale 

Scritte offensive contro le forze dell’ordine sono apparse sui muri delle palazzine di edilizia residenziale pubblica, davanti alla scuola primaria Borgona. Un atto di vandalismo che ha provocato lo sdegno dell’aula consiliare e del sindaco Massimo Mulas. L’argomento è approdato in consiglio comunale su segnalazione del consigliere Sebastiano Sassu che ha espresso la massima solidarietà e vicinanza alle forze dell’ordine impegnate a garantire la sicurezza dei cittadini. «La libertà di espressione non può mai tradursi in episodi di degrado e di mancanza di rispetto per le istituzioni - ha detto- pertanto sarebbe opportuno cancellare le scritte davanti alla scuola». (m.p.)

