Scritte contro il sindaco sospeso 

Il sindaco sospeso di Ottana, Franco Saba, è stato bersaglio di scritte anonime comparse sui muri del cimitero alla vigilia dell’udienza Tar che doveva decidere sulla legittimità dei decreti di nomina del vicesindaco e della Giunta. La sentenza dei giudici amministrativi, attesa ieri, non è arrivata. Oggetto della decisione gli atti adottati dal sindaco Franco Saba, che al momento della firma delle nomine era ai domiciliari nell’ambito dell’indagine che lo vede indagato per tentata concussione. Una materia complessa quella su cui dovranno decidere i giudici amministrativi, che ieri mattina si sono riservati dopo aver ascoltato le ragioni dell’avvocatura di Stato sul ricorso del Ministero dell’interno presentato tramite la Prefettura, e quelle degli avvocati dell’assessore Marcello Corda, comparso in opponendum e rappresentato dai legali Antonello Rossi e Claudio Contu. Saba non si era costituito.

Accuse su muri

Se nei mesi scorsi, contro il sindaco Franco Saba erano stati vergati messaggi di minaccia con croci, questa volta le scritte erano zeppe di ingiurie nei confronti del primo cittadino sospeso, e imputato in attesa di giudizio. Ma ad allarmare, ora è il nome comparso “Lavitola di Ottana” oltre ad altre accuse infamanti. Perché scomodare Lavitola? Che centra con Ottana? Forse chi ha scritto ha voluto alludere un parallelismo tra le ultime vicende di cronaca nazionale, tanto che è circolata anche l’ipotesi di un sottile riferimento voluto con l’attentato dinamitardo subito da Ranucci, cui il mandante sarebbe Lavitola, e un parallelismo con la bomba esplosa qualche anno fa davanti al Comune di Ottana. È per ora solo una suggestiva ipotesi di un mandante non lontano dal primo cittadino inconsapevole, allora bersaglio come rappresentante della comunità.

Fronte amministrativo

Tornando alla vicenda giudiziaria, il contenzioso davanti al Tar verte sui decreti di nomina sospesi in via cautelare dal 22, perché Saba al momento della firma avrebbe violato le prescrizione dei domiciliari nell’abito dell’indagine che lo vede indagato per tentata concussione. Con quei decreti Franco Saba aveva nominato il vicesindaco e gli assessori subito dopo la proclamazione, consentendo la partenza della consiliatura. Gli atti sono stati firmati digitalmente e trasmessi al Comune via pec alle 20.59 dello stesso giorno della proclamazione, avvenuta alle 20. In quel momento, però, il primo cittadino era sotto misura cautelare, per l’accusa di tentata concussione. Il Ministero ha impugnato le nomine di giunta e vicesindaco, e gli atti di insediamento del Consiglio comunale, durante il quale erano state convalidate le elezioni. Il Tar ieri si è riservato la decisione rinviando al 13 ottobre.

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