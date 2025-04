Scritte contro il sindaco e i camperisti 

«Camper go home camper raus e Pisanu servo dei camper». È il testo di alcune delle numerose scritte apparse ieri mattina in alcuni edifici e nella strada che conduce alla località balneare di Porto Botte. Un attacco all’amministrazione comunale e alle centinaia di camperisti che durante tutto l'anno frequentano, evidentemente non graditi a qualcuno, la costa locale.

I turisti

Si tratta di un problema noto e che nei mesi scorsi ha portato anche all’intervento delle forze dell’ordine. Molti camperisti, non tutti ovviamente, violano il codice della strada che consente la sosta, ma non il campeggio abusivo, fatto che lo scorso anno ha visto gli agenti dell'ispettorato del Corpo forestale di vigilanza ambientale dopo una serie di controlli, sanzionare chi violava le norme vigenti. Ma ora la protesta, spesso lanciata sui social, sta prendendo un’altra (grave) direzione visto che è stato preso di mira anche il sindaco di Giba Andrea Pisanu: «Non è la prima volta che qualcuno protesta, – dice – in passato ho ricevuto anche due lettere anonime, mentre ieri mattina abbiamo riscontrato, con profonda indignazione, la comparsa di scritte vandaliche lungo la strada e su alcuni edifici dell'Unione dei Comuni attualmente in uso al Comune di Giba». Scritte anche sulle vecchie "casermette" fortini della seconda guerra mondiale a ridosso degli stagni: «Le frasi rivolte in questo modo contro i camperisti e contro la mia persona, rappresentano un gesto vile e inqualificabile ,- prosegue - non rispecchia in alcun modo i valori della nostra comunità, fondata sull'accoglienza e sul rispetto. Rifiutiamo con forza ogni tentativo di alimentare divisioni e ostilità. Atti come questi danneggiano l'immagine di Giba e compromettono il lavoro quotidiano di chi crede in un territorio aperto, ospitale e rispettoso di tutti».

Il sito

Il sindaco aggiunge che «Porto Botte come il resto del Sulcis è una meta ambita da numero turisti praticanti di sport acquatici come il Kite Surf, che raggiungono le nostre coste a bordo dei camper di ogni dimensione o con piccoli minivan super attrezzati anche con accessori per fronteggiare terreni sabbiosi in cui è vietato il passaggio e la sosta». Anche ieri mattina nel parcheggio tra lo stagno e la strada erano presenti 25 camper: «Chi arriva – conclude Pisanu - non fa altro che pubblicizzare il nostro territorio, non ci sono prove che i camperisti inquinino o che rechino un danno all'ambiente, Se qualcuno dovesse notare situazioni del genere, chiediamo di segnalare immediatamente alle autorità competenti. Per quanto ci riguarda, abbiamo presentato denuncia contro ignoti per le scritte e ci stiamo impegnando per dotare Porto Botte di un sistema di videosorveglianza». Solidarietà arriva dalla sindaca di San Giovanni Suergiu, Elvira: «Anche da noi si verifica spesso la sosta selvaggia dei camperisti e si sta provando a porre rimedio - dice – ma gesti come quelli messi in atto a Giba sono assolutamente riprovevoli. Esprimo tutta la mia solidarietà al sindaco Pisanu».

