Scritte contro Gioventù Nazionale 

«Qualcuno ha imbrattato un muro nelle vicinanze della sede di Gioventù Nazionale Cagliari con la scritta “Gioventù NAZIonale a fora!”. Condanniamo ogni forma di vandalismo e di attacco alla libertà di espressione: ma non possiamo nascondere un certo divertimento di fronte all'evidente incapacità degli autori di individuare la sede del nostro movimento». Così il Il coordinatore cittadino Renato Diana su quanto avvenuto durante la notte tra venerdì e ieri.

«Ribadiamo la nostra convinzione nel dialogo e nel confronto democratico come strumenti privilegiati per la crescita civile e politica della nostra comunità», aggiunge Diana. «Invitiamo gli autori della scritta, e chiunque altro desideri esprimere il proprio dissenso nei nostri confronti, a contattarci e a partecipare a un confronto aperto e costruttivo. Gioventù Nazionale Cagliari continuerà a portare avanti le proprie battaglie politiche. Non ci faremo intimidire da gesti vili e anonimi».

