Scritte contro centro migranti e amministrazione comunale 

È un clima rovente ad Aritzo, dove sono comparse scritte minatorie contro il sindaco Paolo Fontana e l’amministrazione comunale. Sono apparse ieri notte, sui muraglioni della “Cossatzu-Tascusì”. Nel mirino i migranti, ospiti del centro di accoglienza hotel Castello.“Aritzo è stato venduto all’islam. Lo rendono noto sindaco e codazzo tutto”: questo il testo scritto con spray nero e in modo sgrammaticato. E poi: “Non ve lo permetteremo”. Nel paese lo sdegno è grande. Da alcune settimane è in corso una petizione spontanea con cui diversi cittadini chiedono al sindaco«di disporre il trasferimento dei rifugiati politici verso altre strutture». Fanno un lungo elenco di casi che avrebbero visto gli extracomunitari protagonisti di gesti contro il decoro urbano, il rispetto di donne e bambini.

L’amministrazione comunale ha scritto alla prefetta di Nuoro Alessandra Nigro, evidenziando «la preoccupazione per il clima che si respira tra la popolazione». Fontana preferisce non commentare. Parla il vice sindaco Gianluca Moro: «I vigliacchi che agiscono nell’ombra non ci fermeranno mai. Il tema dei rifugiati è delicato e non imputabile alla nostra Giunta che è pronta a discuterlo in modo civile chiedendo il sostegno delle istituzioni preposte fra cui la Prefettura».

Le reazioni

Il proprietario della comunità alloggio Piero Pili si dice «solidale verso sindaco e amministrazione». Il capogruppo di opposizione ed ex sindaco Gualtiero Mameli rilancia: «Sono solidale con sindaco e amministratori, anche con i migranti che di certo non vorrebbero trovarsi ad Aritzo. Queste scritte sono figlie anche dei fallimenti del Governo sulle politiche migratorie». Dice il parroco padre Giovanni Zedda: «Chi agisce nell’ombra, e non attraverso il civile e democratico confronto, commette un grave errore che lede l’immagine dell’intero paese». Ferma condanna da Daniela Falconi, presidente Anci e sindaca di Fonni, che fa una riflessione: «La strada non è mai la violenza e l’intimidazione. L’unica percorribile è quella che gli amministratori comunali percorrono ogni giorno, spesso in solitudine: del dialogo e della democrazia».