Scritta su un muro: minacce di morte al comandante dei carabinieri 

Due giorni fa le minacce e gli insulti sessisti alla marescialla dei carabinieri di Desulo, Gloria Bisegna. Ieri le scritte con vernice rossa, con il disegno di una croce e di un lumicino, indirizzate al comandante della stazione dei carabinieri di Orosei, Luca Trudu, apparse in un muro alla periferia del paese, zona Muria. Non c’è pace per l’Arma, si indaga per risalire ai responsabili. Mentre le istituzioni condannano questi gesti: ieri la sindaca di Orosei Elisa Farris si è espressa pubblicamente così: «Piena solidarietà al maresciallo dei carabinieri bersaglio di un gesto vigliacco che condanni amo con tutta la nostra forza. Non è un atto che appartiene alla mentalità della gente del nostro paese».

La scritta è apparsa ieri mattina: minacce contro il maresciallo T rudu che comanda la stazione da un anno e mezzo ed è una persona stimata da tutti a Or osei.

Stessa condanna a Desulo: dopo la presa di posizione in favore della marescialla Bisegna da parte del sindaco Giovanni Melis, del presidente della Regione Christian Solinas, anche il sindacato nazionale dei carabinieri Nsc in una nota condanna il gesto. «Quanto avvenuto a Desulo ha una doppia gravità - scrive Massimiliano Zetti -. Non solo è stato offeso e minacciato di morte un servitore dello Stato, ma quelle minacce sono state rivolte a una donna con insulti a sfondo sessista. È una vergogna, esprimiamo immensa solidarietà e vicinanza alla collega». (f. u.) (f. le.)

