Scritta segnalata ai carabinieri 

La scritta c’è ancora, anche se la pioggia ha scolorito le lettere. In un cartello nel lungomare di Putzu Idu si legge la frase “San Vero = mafia”, parole che stanno facendo discutere. Qualcuno ha scritto questa frase nel cartello che indica i lavori per la pista ciclabile. La notizia nel centro abitato si è diffusa quasi subito, l’immagine del cartello è stata postata anche sui social. Un grave episodio che non ha lasciato indifferenti gli amministratori comunali. Sulla vicenda bocche cucite, il sindaco Luigi Tedeschi intanto ha segnalato la vicenda ai carabinieri della stazione locale. La pista ciclabile, realizzata in cemento ecologico, va dalla rotonda di via Zinnigas fino a Mandriola. Tra lavori e progettazione sono stati spesi circa 460 mila euro, finanziati con le risorse della Programmazione territoriale, attraverso l’Unione dei Comuni Costa del Sinis Terra dei Giganti. ( s.p. )

