Scritta pro-Pal sul murale di via Cabras 

Ancora luci puntate sul murale di Manu Invisible, in realizzazione in via Cabras. Ieri, sul muro in cui sta nascendo l’opera, è stata tracciata una scritta di solidarietà alla causa palestinese, proprio accanto ai disegni freschi di pittura.

Un atto che ha fatto infuriare l’amministrazione, che ha denunciato il fatto alle autorità. «Condanniamo fermamente questo gesto vile e inappropriato. È fondamentale che le proprie ragioni vengano manifestate nelle sedi preposte, le scritte e i danni arrecati a un'opera che rappresenta le tradizioni del paese sono inaccettabili», sostiene il vicesindaco Saverio De Roma. «Dispiace vedere un atto vandalico su un’espressione artistica che, piaccia o non piaccia, dev’essere rispettata», aggiunge il sindaco Tomaso Locci. «Questo è il risultato di campagne costanti contro l’amministrazione, che non fanno altro che esacerbare gli animi e alimentare questi gesti». L’artista si è comunque reso disponibile a eliminare la scritta e terminare il murale.

