Scritta di protesta sul ponte incompiuto di Sa Serra 

Scritte a Sa Serra. Qualcuno che usufruisce del ponte in agro di Lanusei, scontento delle tempistiche per rimetterlo a nuovo, ha pensato di manifestare il suo disappunto tramite alcune scritte vicino all’opera, ancora incompiuta. Ringrazia ironicamente il Comune e la scritta in un lenzuolo recita “il ponte del pianto opera incompiuta”. Il consigliere delegato ai lavori pubblici, Daniele Deplano, commenta: «È comprensibile il malcontento ma purtroppo certe tempistiche burocratiche non dipendono da noi. Il disagio sarebbe stato nettamente superiore se quella strada fosse stata ancora chiusa. Abbiamo dato priorità alla riapertura al traffico».

Infatti, il ponte è aperto ma mancano le opere di completamento. La strada è sterrata e non ci sono le barriere di sicurezza. Siccome sono fondi che sono confluiti nel Pnrr, i ribassi non erano utilizzabili per il completamento senza il parere degli uffici competenti. Il parere ci ha messo un po’ ad arrivare e nel frattempo il ponte è rimasto a metà, seppur aperto. Il consigliere prosegue: «Il progetto è in fase di definizione e contiamo di dare l’affidamento diretto all’impresa che ha realizzato l’opera entro agosto, così da riprendere a settembre, completarla e rendere il transito fruibile».

