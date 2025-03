Scritta a Surigheddu, atto politico 

“L’abbiamo fatto noi e noi lo rivendichiamo”. Sono le parole pronunciate, ieri in tribunale, da Bruno Bellomonte, 74 anni, imputato insieme a Mario Sanna di 76, per aver scritto nel 2018 sul muro di cinta della tenuta di Surigheddu, nell’agro di Alghero, “sa terra sarda a su populu sardu”. Il primo, sentito in udienza, ha confermato la sua responsabilità ricordando le ragioni politiche dell’azione. «Volevano protestare - riferisce una nota dell’associazione Libertade - contro l'incuria e l'ignavia della Regione che ha abbandonato quei luoghi, facendo in modo che ciclicamente siano oggetto delle mire speculative di privati». Per i due indipendentisti si tratta di terre fertili che dovrebbero essere restituite ai sardi affinché le coltivino e possano creare lavoro. La presa di posizione attestata dai due ieri, assistiti dall’avvocata Giulia Lai, è la stessa che li ha portati a processo per imbrattamento nonostante la possibilità di chiudere la vicenda pagando un’ammenda. (e.fl.)

