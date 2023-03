Scritta a Surigheddu, attivisti a processo 

Due ultrasettantenni a processo per l’imbrattamento di un muro. Ieri la prima udienza in tribunale a carico di Bruno Bellomonte e Mario Sanna, imputati per aver scritto nel 2018, sulla cinta della tenuta di Surigheddu, 1200 ettari tra Sassari e Olmedo, “Sa terra libera a su populu sardu”. «Un gesto compiuto, – dichiara l’avvocato difensore Giulia Lai, a margine del sit-in solidale promosso dall’associazione Liberu davanti al palazzo di Giustizia – in occasione delle manifestazioni contro la svendita dei terreni». Sulla cui proprietà, e quindi sulla parte offesa, ci si è interrogati ieri in aula visto che, in un primo momento, si pensava fosse l’azienda agricola per decenni operativa sull’area. «In realtà non esiste più mentre dal 1986 - affermano Bellomonte, 73 anni e Sanna, 75- è tutto della Regione Sardegna». Così la giudice Monia Adami, la pm era Rosanna Nurra, ha ridisposto la notifica verso l’ente, che a questo punto potrebbe costituirsi parte civile, e rinviato a giugno il prosieguo del dibattimento.

Intanto Surigheddu rimane abbandonata ma con la possibilità, così riporta un comunicato di Liberu, di essere consegnata “nelle mani delle grandi lobby del turismo”. «Noi vogliamo invece- aggiunge Bruno Bellomonte- che quel patrimonio fertile resti ai pastori e allevatori sardi». Con cooperative ad hoc, continua la nota dell’associazione, «che portino avanti progetti virtuosi in campo agricolo al fine di rilanciare la nostra economia». Nonostante il processo la battaglia continua. «Con quelle parole, – concludono i due imputati, che rischiano condanne da 4 mesi a un anno, – volevamo fare un gesto politico che rimanesse. E lasciare un messaggio chiaro: diamo la terra a chi lavora».

