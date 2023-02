Scripta manent?  E del potere della memoria 

Della chiesa di santa Maria di Cluso non si è trovata neanche una pietra. Con tutta probabilità era la sede della diocesi di Cagliari, nella zona di santa Igia, ma fu distrutta in epoca pisana. Però sappiamo che ci fu un luogo sacro così intitolato perché abbiamo un Codice, risalente al 1200 in cui un ex libris fa riferimento alla chiesa scomparsa. Scripta manent, si dice, non a caso. La scrittura è potere, afferma Luisa d’Arienzo, paleografa e presidente della deputazione di Storia patria per la Sardegna, che all’evoluzione di quella sarda, fin dalle sue origini accertate in epoca fenicia, dedicherà una lectio magistralis domani, alle 17, nella basilica di san Saturnino per i Dialoghi di archeologia, architettura, arte e paesaggio. “Scripta manent? Considerazioni sulla scrittura, sopravvissuta, in Sardegna” è il titolo dell’appuntamento della rassegna curata da Maria Antonietta Mongiu con Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico di Cagliari.

Dominazioni

La scrittura è il potere della memoria di affermare, o negare, l’esistenza di qualcosa o qualcuno «come già dimostrarono i romani» chiosa la professoressa Mongiu, «attraverso la pratica della damnatio memoriae finalizzata alla distruzione del ricordo dei nemici», anche se «in Sardegna, nonostante le reiterate devastazioni, è rimasta una significativa traccia della cultura e delle scritture isolane».

I vincitori hanno sempre requisito gli archivi dei vinti. Per questo la storia della scrittura in Sardegna può essere ricostruita attraverso il susseguirsi delle dominazioni nell’isola: da Roma a Bisanzio, dalla Corona d’Aragona all’impero spagnolo, ai Savoia. Per la stessa ragione, buona parte delle fonti scritte sono da ricercare altrove, soprattutto negli archivi della Corona d’Aragona, di Simancas, di Pisa, di Firenze, di Genova e nel grande Archivio Apostolico Vaticano.

Baylle e Scano