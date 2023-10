Scricchiolio sul salario minimo 

Alla Camera una sorpresa c’è stata, i soli 21 voti di scarto con cui la maggioranza ha avuto la meglio. Il salario minimo ha comunque imboccato la strada che il centrodestra preparava da giorni: la proposta di legge delle opposizioni è stata rinviata in commissione Lavoro, alla luce del parere del Cnel. «Un approfondimento in Commissione deve essere necessariamente fatto», dice il capogruppo FdI Tommaso Foti. Ma per le opposizioni è un escamotage contro una norma che ha fatto breccia anche nell’elettorato di centrodestra.

Almeno 9 euro

«La vostra scelta è pavida oltre che cinica - ha detto la segretaria Pd Elly Schlein - Abbiate il coraggio di fare un dibattito in Aula e, se siete contrari, di votare contro». La proposta delle opposizioni - una paga oraria non inferiore ai 9 euro - porta i timbri di Pd, M5S, Azione, Più Europa e Verdi-Si. Non quello di Iv. Primo firmatario, il presidente del M5S Giuseppe Conte: «Buttate la palla in tribuna sfruttando il Cnel per compiere il delitto perfetto - ha detto - per rinviare in commissione e far morire lì» la proposta di legge.

Mezzo milione di firme

E le opposizioni annunciano: le firme sotto la petizione a sostegno del salario minimo sono già «più di mezzo milione». La battaglia continua con la prima mossa in commissione Lavoro. Le forze di minoranza hanno chiesto di fissare subito il nuovo timing della legge, ma «non abbiamo avuto alcuna risposta - spiega Arturo Scotto (Pd) - per cui abbiamo abbandonato i Lavori».

Gli assenti

Resta il giallo dei voti: i 21 di scarto sono dovuti alle assenze ma gli osservatori del tabellone d’Aula segnalano vuoti soprattutto fra i banchi di FI e Lega. «Non c’è stato alcun messaggio politico» ripetono i parlamentari di maggioranza, ma c’è chi teme che qualche collega possa sentirsi «un po’ demotivato», dopo l'invito a non presentare emendamenti alla legge di Bilancio.

