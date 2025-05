Scricchiolii in maggioranza 

«Troppe opere non realizzate: è questo il motivo per cui non approvo il Piano triennale delle opere pubbliche 2025-2027 e relativo elenco annuale»: con queste parole l’ex assessora, ora consigliera, Alessandra Peddis, dimostra che la maggioranza del Comune di Arbus continua a scricchiolare. Questa volta, anche il vicesindaco, Simone Murtas, e l’assessore ai servizi sociali, Toniella Raccis, con il loro voto favorevole in Commissione consiliare, di fatto hanno detto no alla proposta del sindaco, Paolo Salis, sul Consiglio in diretta streaming, rinviando così la discussione all'ordine del giorno.

Gli obiettivi

Botta e risposta fra l’assessore ai lavori pubblici, Alessandro Pani, e la minoranza che compatta, alla fine ha bocciato il Piano da 12 milioni di euro. «La norma – ha ricordato Pani – impone di programmare su base triennale gli interventi d’importo pari o superiore a 150mila euro, con progetto approvato e dei quali non sia stata pubblicata ancora la gara d’appalto. È questo il motivo per cui, limitatamente al 2025, sono state inserite solamente quattro opere, per un totale di poco di un milione di euro». Nel dettaglio gli interventi interessano il completamento dei lavori sul fenomeno franoso del villaggio turistico di Porto Palma, la sistemazione nell’area artigianale, la viabilità e la realizzazione dei locali da adibire a mensa scolastica. Cantieri aperti. Le opere escluse interessano quelle appaltate o già cantierati, in tutto 58, un costo complessivo di due milioni di euro. Fra questi 600mila per la Pineta; 450mila per l’installazione di passerelle e staccionate nell’area sic Is Arenas e s’Acqua e s’Ollastu; la messa in sicurezza della palestra comunale per 350mila euro e del vecchio municipio per 173mila. «Nel 2026 – aggiunge Pani – sono previsti interventi per 8 milioni, soldi che non abbiamo: abbiamo però approvato i progetti, e sarà più facile partecipare ai bandi».

«Scatola semivuota»

Per la minoranza il piano è da bocciare perché è un libro dei sogni. «Le opere in programma – ha rimarcato il consigliere Gianni Lussu – sono sempre le stesse: vanno e vegono. Nel precedente programma c’erano, poi sono scomparse, quindi ricomparse con i soldi da spendere: ora tornano ma senza soldi. Mi riferisco in particolare alla chiesa di Santa Barbarta e a piazza San Lussorio. Che senso ha un progetto di circa 5 milioni di euro per la strada Ingurtosu-Piscinas? Assorbe la metà delle risorse del Piano, il resto si riduce a briciole». Così per Agostino Pilia: «Sembra il gioco delle tre carte, opere pubbliche traslate di anno in anno. Manca la programmazione». Per finire l’appello del capo gruppo, Michele Schirru: «Restituite alla comunità l'eterna incompiuta, piazza San Lussorio, il salotto buono del paese in stato di degrado totale. Non sto qui a ricordare la vicenda né attribuire responsabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA