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Sestu.
29 aprile 2026 alle 00:20

Screening sanitario comunale 

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Il Comune di Sestu invita i professionisti del settore sanitario, associazioni di volontariato e di promozione sociale a presentare la manifestazione di interesse entro domani per partecipare gratuitamente alla campagna “Insieme per la prevenzione 2026”. «L’idea è offrire ai cittadini servizi di screening per identificare malattie, per tutto maggio e appena chiusa la procedura, pubblicheremo l'elenco dei servizi offerti e i riferimenti per prenotare», spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Quindi interviene la sindaca Paola Secci: «Le diagnosi precoci sono fondamentali per la prevenzione».

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