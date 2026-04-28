Screening sanitario comunale 

Il Comune di Sestu invita i professionisti del settore sanitario, associazioni di volontariato e di promozione sociale a presentare la manifestazione di interesse entro domani per partecipare gratuitamente alla campagna “Insieme per la prevenzione 2026”. «L’idea è offrire ai cittadini servizi di screening per identificare malattie, per tutto maggio e appena chiusa la procedura, pubblicheremo l'elenco dei servizi offerti e i riferimenti per prenotare», spiega l’assessore alle Politiche Sociali Mario Alberto Serrau. Quindi interviene la sindaca Paola Secci: «Le diagnosi precoci sono fondamentali per la prevenzione».

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