Screening sanitari e tanta solidarietà: folla al Lions Day 

Successo per il Lions Day che si è tenuto ieri al Parco di Monte Claro. Un evento all’insegna della solidarietà e della prevenzione sanitaria. «Ci sono cinque postazioni in cui eseguire diversi esami» commenta Gabriele Asunis, responsabile del Lions Day per la Sardegna. «Abbiamo fatto 280 screening e presentato diverse attività: dall’accompagnamento degli ipovedenti, alle donazioni di cani agli stessi ipovedenti, le raccolte fondi per generi alimentari, quella di indumenti per le donne vittime di violenza». Antonio Contu, responsabile del distretto 108L, aggiunge: «Raccogliamo occhiali ancora integri e li rigeneriamo distribuendoli ai bisognosi. L’anno scorso ne abbiamo raccolti 35mila e 1600 li abbiamo consegnati alla Brigata Sassari perché li portasse in Libano. Ci sono punti di raccolta nelle farmacie, dagli ottici e nella Casa Lions dell’oncologico».promuove anche l’educazione civica, come racconta Elisabetta Mura del Lions Club Cagliari Host: «Nelle scuole organizziamo un concorso in cui si produce un elaborato scritto: si vincono premi in denaro, per invogliare l’approccio all’educazione civica». spazio “Una chioma per un sorriso”: «Raccogliamo fondi per donare parrucche ai malati oncologici» spiega Giulia Sanna del Lions Club Monreale.

