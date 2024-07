Screening prenatale per le donne incinte 

Ha preso il via in via sperimentale e per la durata di due anni l'erogazione del test Nipt, lo Screening prenatale non invasivo a favore di tutte le donne in stato di gravidanza residenti in Sardegna. Prevista l'esenzione totale o la compartecipazione alla spesa sanitaria, grazie allo stanziamento della Regione di 1,4 milioni per quest’anno e 1.3 per gli anni 2025 e 2026.

Il test sarà effettuato nel Laboratorio di Genetica e Genomica dell’ospedale Microcitemico “Cao” della Asl, che dal 2019 esegue il test a pagamento. Il test Nipt si esegue analizzando il Dna circolante fetale presente nel plasma materno (cfDna) e consente di individuare le gravidanze a rischio per le più comuni aneuploidie dei cromosomi 13, 18, 21 e dei cromosomi sessuali, e di determinare il sesso fetale, riducendo drasticamente il ricorso alle indagini diagnostiche invasive e, di conseguenza, il rischio di aborto.

Il test Nipt è gratuito per tutte le donne che, dopo esecuzione del test combinato, presentano un rischio definito “intermedio”, ossia con valori compresi tra 1:101 e 1:1000. Le donne, che in seguito al risultato del test combinato presentano invece un rischio basso, che non prevederebbe ulteriori test, oppure un rischio alto, per cui secondo le linee guida è indicato l'accesso diretto alla diagnosi prenatale invasiva, possono comunque accedere al test Nipt partecipando al costo della prestazione sanitaria con un importo pari a 300 euro.

Tutte le gestanti che intendono sottoporsi al test riceveranno, nell’ambito di una consulenza genetica pre-test, le informazioni necessarie a comprendere il significato, le performance ed i limiti dell’indagine, in rapporto alle tecniche di diagnosi invasiva e screening prenatali disponibili.

