Screening oncologico, nuovi orari 

Tre esami che possono salvare la vita e un solo strumento gratuito, efficace e indolore per ridurre fino al 50 per cento la mortalità dei tumori della mammella, del colon retto e del collo dell’utero. Lo screening oncologico è proposto gratuitamente dall’Asl 5 a tutta la popolazione che rientra nei target di età a maggiore rischio.

Per aderire agli screening è sufficiente rispondere alla lettera di invito che chi rientra nei target indicati riceve a domicilio. «Per favorire ulteriormente l’adesione, a Oristano a partire da settembre amplieremo gli orari in cui è possibile sottoporsi agli screening mammografici: non più solo dal lunedì dal venerdì, ma anche il sabato mattina», annuncia la direttrice del dipartimento di Prevenzione, Maria Valentina Marras.

Per informazioni è possibile contattare il Centro Screening dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì e il giovedì, dalle 15 alle 17, al numero verde 800 186 000 o alla e-mail screening.oristano@asloristano.it.

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