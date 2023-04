Screening oncologici per le donne L’assessora: «Avviati nei territori» 

Sulle polemiche sollevate dal gruppo donne di Siniscola per gli screening oncologici eseguiti lo scorso 30 marzo (protestavano perché a loro dire l’Asl non aveva decentrato i test al distretto di Siniscola), interviene l’assessora comunale ai Servizi sociali, Angela Bulla. «La Asl ci ha informato che gli screening sono stati riavviati nei territori da tempo - sottolinea - tant’è che sono state recapitate le lettere al domicilio delle persone coinvolte nella campagna informativa» (Pap Test alle donne tra i 25 e 64 anni e mammografia per quelle tra i 50 e i 69). Sono stati riavviati anche i test di prevenzione per i tumori al colon retto. «A Siniscola il 2 maggio - annuncia Bulla -, nel poliambulatorio di Sant’Efisio verrà allestito uno stand per la distribuzione del materiale informativo sulle fasce di età, i contatti per le prenotazioni e le farmacie dove rivolgersi per gli esami di prevenzione.

