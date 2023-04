Screening oncologici, dopo Nuoro tappa nei poliambulatori di Siniscola e Orosei 

La campagna informativa sugli screening oncologici “La priorità sei tu”, iniziata il 30 marzo a Nuoro, continua il 2 maggio nel Distretto sanitario di Siniscola.

Saranno allestite due postazioni negli poliambulatori di Siniscola e Orosei.

Il personale sarà a disposizione della popolazione per fornire le informazioni necessarie per aderire allo screening del tumore della mammella per le donne di età compresa dai 50 ai 69 anni, già attivo su tutto il territorio della Asl; come pure a quelli del tumore della cervice uterina per le donne dai 25 ai 64 anni e del colon-retto per uomini e donne di età compresa dai 50 ai 69 anni, che sarà attivato in tutte le farmacie aderenti del Distretto socio sanitario di Siniscola a partire dal 2 maggio.

Sempre nel mese di maggio saranno attivate le farmacie nei Distretti socio sanitari di Macomer e di Sorgono, mentre a giugno toccherà a quelle del Distretto di Nuoro.

