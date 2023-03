Screening oncologici, dopo la pandemia torna la prevenzione 

«Quando ci arrivavano le lettere con le richieste di screening per i tumori, durante la pandemia, noi le accantonavamo», ammette la direttrice dei Servizi socio-sanitari della Asl di Nuoro, Gesuina Cherchi. Ecco l’amara verità e le ragioni per cui gli stand colorati comparsi ieri mattina nel parco dell’ospedale Zonchello sanno di conquista attesa da tempo. Dopo il terribile stop imposto dal Covid, l’azienda sanitaria barbaricina riavvia il programma di screening oncologico “La priorità sei tu”.

La prevenzione dei tumori è una delle priorità del servizio “Prevenzione e promozione della salute”, inserito nell’apposito dipartimento di recente istituzione a seguito della nascita dell’atto aziendale. L’equipe che sta seguendo il percorso è composta dalla dottoressa Roberta Bosu e dalle assistenti sanitarie che da anni seguono gli screening nel territorio, Claudia Fancello, Loreta Canu e Miriana Vargiu.

«Finalmente dopo la pandemia siamo riusciti a ripartire con lo screening del colon-retto», spiega Fancello. «Abbiamo riattivato anche in provincia di Nuoro questa campagna: è rivolta agli uomini e alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni», puntualizza Bosu. Dall’incantevole parco dell’ospedale Zonchello la Asl nuorese lancia messaggi di speranza, rassicura. E promuove la prevenzione dei tumori della cervice uterina, della mammella. E, appunto, del colon-retto.

I cittadini diventano i protagonisti della nuova campagna di prevenzione. Oltre a contattare il numero verde del Centro screening (800.20.80.84), potranno scansionare un apposito codice QR per richiedere informazioni sui servizi utili. «Gli screening oncologici - sottolinea Paolo Cannas, dg dell’Asl 3 - rivestono un’importanza decisiva per la prevenzione e la diagnosi precoce di alcune tra le più diffuse patologie tumorali. Rappresentano un impegno continuativo che vede la nostra azienda mettere in campo risorse di assoluto rilievo in termini di personale, dotazioni tecniche e investimenti economici. Il potenziamento delle attività di screening va in parallelo con la nascita del Dipartimento oncologico».