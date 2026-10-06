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Serrenti
07 ottobre 2026 alle 00:54

Screening nella giornata per la salute 

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Sabato a Serrenti una giornata dedicata alla prevenzione e alla salute, aperta alla popolazione. L’iniziativa, del comitato “Gli amici di Frà” e da Comune e ProCiv, si terrà alla Vetrina terra cruda. Dalle 9 alle 13 saranno disponibili screening, consulenze, visite gratuite e colloqui psicologici, offerti dai sanitari presenti. Le visite saranno eseguite seguendo l’ordine di arrivo: non sarà quindi necessaria la prenotazione.

Nel pomeriggio è in programma un convegno dedicato alla prevenzione e alla salute, con gli specialisti. n serata spazio all’intrattenimento per i bambini e alla musica.

Partecipano anche gli studenti della scuola media, che hanno realizzato dei segnalibri nell’ambito di un progetto coordinato dalla docente Annalisa Manca, a sostegno della ricerca. L’intero ricavato sarà devoluto al reparto di Senologia dell’ospedale oncologico “Businco” di Cagliari.

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