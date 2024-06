Screening mammografico, c’è il camper 

Domani, dalle 9 alle 17, in piazza Vittorio Emanuele la tappa del camper dello screening mammografico “La priorità sei tu… in tour”. Previsto un open day per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione. Si tratta di una giornata promozionale per i tre screening promossi dall’Asl 3 (cervice-uterina, mammella e colon retto). Saranno distribuiti inviti, soprattutto per le adesioni sulla prevenzione del tumore colon-retto. La tappa di Nuoro rappresenta un passaggio importante per l’obiettivo che, da qui all’8 luglio, consentirà di completare il tour dei 52 Comuni dell’Asl di Nuoro. Roberta Bosu, responsabile del Centro screening aziendale, spiega: «Dal 2 al 16 maggio sono state erogate oltre 1200 mammografie sul camper, con una media di 50,21 al giorno, in linea con la programmazione. Confermano le previsioni sulle alte percentuali di adesione. Finora sono stati coinvolti 23 centri e numerose donne che, pur avendo oltre 60 anni, non avevano mai effettuato una mammografia. Proponiamo non solo la mammografia, ma un percorso diagnostico completo, gratuitamente e senza necessità della ricetta». «Un ringraziamento sentito va ai sindaci e alle amministrazioni comunali», dice il direttore sanitario Asl, Serafinangelo Ponti che pensa a una seconda edizione.

