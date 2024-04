Screening in piazza unica alternativa all’assenza di cure 

Centinaia di persone in fila ad ogni giornata dedicata alle attività di screening. Si svolgono nelle piazze, nei mercati, in svariati spazi dei sette Comuni appartenenti al Distretto socio-sanitario d i Iglesias e rappresentano un’ancora di salvezza per tutti quegli utenti avevano finito per rinunciare al monitoraggio della salute.

L’analisi

Gli ultimi dati forniti da un’indagine dell’Istat raccontano di un 14 percento della popolazione del Sulcis Iglesiente che rinuncia alle cure per svariati motivi e le attività portate avanti ormai da 4 anni dal Distretto rappresentano uno strumento indispensabile per l’accesso ai servizi sanitari. «Più alta è la presenza dei cittadini alle nostre giornate dedicate agli screening, maggiori sono le difficoltà che questi riscontrano con il sistema sanitario. - conferma il direttore del Distretto socio-sanitario d’Iglesias Carlo Murru - Gli importanti numeri che registriamo ad ogni iniziativa dimostrano che la cultura dell’assistenza ospedaliera deve crescere di pari passo a quella territoriale, non si può più avere una visione ospedalocentrica, è opportuno organizzare i servizi in modo che gli ospedali stessi si occupino delle cosiddette fasi acute e la medicina territoriale del monitoraggio». L’esempio più efficace per sintetizzare il concetto espresso da Murru è la funzione dell’ambulatorio dello scompenso cardiaco, unico in tutto il territorio regionale, fra i pochi a livello nazionale, in grado di monitorare costantemente i propri utenti: «Se avessimo più ambulatori simili molte criticità scomparirebbero. - prosegue - Abbiamo un ambulatorio dell’ematolgia, ma per assenza di personale il servizio è spesso interrotto, questo significa che almeno 300 persone sono costrette a riversarsi nel cagliaritano. L’ideale è curare i pazienti nel proprio territorio, collaborando con i centri di riferimento e per fare questo occorrerebbe una continuità importante fra gli ospedali e i territori».

La richiesta

Per Gino Cadeddu, della segreteria della Cgil, il gran numero di partecipanti alle giornate del controllo e della prevenzione della salute, è la testimonianza di come l’utenza sia in grave difficoltà: «La mancanza di personale porta a delle liste d’attesa infinite. È fondamentale rimodulare il personale medico in Sardegna e ricollocarlo al meglio».La Rete Sarda Difesa Sanità Pubblica, da tempo denuncia l’alta percentuale di popolazione che rinuncia alle cure: «Gran parte dei cittadini del nostro territorio - spiega la referente del Sulcis Iglesiente Rita Melis - è affetta da malattie croniche, serve una risposta anche a queste, non sono sufficienti le sole misurazioni della pressione e della glicemia. Si intervenga nell’immediato».

RIPRODUZIONE RISERVATA