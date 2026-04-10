Screening gratuiti per il Lions Day  

Screening gratuiti, laboratori creativi, spettacoli e solidarietà. Domani il parco di Monte Claro è pronta ad ospitare l’edizione 2026 del Lions Day per una giornata di volontariato dedicata al benessere e alla comunità.

Il programma

Patrocinato dal Comune, il Lions Day prenderà il via alle 9.30 per proseguire sino al pomeriggio inoltrato. Al centro della manifestazione ci saranno gli screening sanitari gratuiti, pensati per promuovere la prevenzione e sensibilizzare i cittadini sull’importanza dei controlli periodici. Sarà possibile sottoporsi a visite per l’ambliopia e la retinopatia, oltre a consulti specialistici in ambito senologico, diabetologico, tiroideo e dermatologico. Non mancheranno momenti di educazione allo star bene, con nutrizionisti pronti a fornire consigli su una corretta alimentazione e professionisti impegnati a diffondere buone pratiche di igiene dentale, soprattutto tra i più piccoli.

Le iniziative

Accanto alla prevenzione, spazio anche al tema della longevità, con geriatri e specialisti in medicina preventiva disponibili per consulenze e approfondimenti. Con il programma “New voices”, i volontari Lions raccoglieranno occhiali e abiti usati, libri e materiale didattico, prodotti per l'igiene personale e pannolini, per le persone più in difficoltà.

Tra le numerose iniziative, sono previsti anche laboratori di ceramica e polimaterici, oltre alle attività per promuovere la lettura, la sensibilizzazione ambientale e la solidarietà, con la raccolta sangue nell’autoemoteca.

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