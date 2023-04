Screening gratuiti per il “Lions Day” 

Screening medici, ambiente, cultura, lotta alla povertà, servizi per i giovani. Sono le iniziative previste per la 52esima edizione del “Lions Day” in programma per domani al parco di Monte Claro dalle 9 alle 18. L’evento è organizzato dai Lions Club sardi appartenenti al Distretto 108L (Lazio, Sardegna e Umbria).

«Sarà l'occasione per far conoscere ciò che fanno i Lions», ha detto Gabriele Asunis, responsabile “Lions Day 2023”, nel corso della presentazione alla stampa nella Sala Retablo del Municipio. «Siamo presenti ovunque ce ne sia bisogno», ha rimarcato. «Non possiamo che essere lieti di ospitare ancora una volta questo importante evento», ha aggiunto il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco. «Sarà una domenica che metterà al centro la valenza del volontariato che come amministrazione sosteniamo fortemente».

Gli screening riguarderanno la vista (ambliopia pediatrica e maculopatia), la tiroide, il diabete, la prevenzione oncologica, l’igiene orale e i problemi nutrizionali. Ci saranno anche i cani guida e verrà mostrato come questi animali riescono a intercettare il diabete in chi ne è affetto. Previste anche attività di recupero e restauro di beni culturali, laboratori artistici, animazione, intrattenimento musicale.

Varie anche le iniziative per la lotta alla povertà e l’aiuto ai fragili: tra le altre cose, si raccoglieranno occhiali usati e medicinali e verrà mostrato ciò che fanno i Lions in questo campo. Per quanto riguarda i giovani, verranno premiati i vincitori del concorso “Poster per la Pace” e “Poster per l’Ambiente”. Parteciperanno anche due “Past International Directors” che illustreranno le attività dell’Licf, la fondazione Lions che nel mondo supporta finanziariamente i vari interventi. La partecipazione è gratuita.

