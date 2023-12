Screening contro l’epatite C, effettuati oltre 200 test gratuiti 

Inizia col botto la campagna di screening contro l’epatite C con gli epatologi del Policlinico Duilio Casula. Nel tendone di piazza Garibaldi sabato sono stati eseguiti duecento test, un numero importante che evidenzia come la sensibilizzazione e lo screening siano la strada giusta per eradicare il virus causa di gravissime malattie.

A dicembre sono in programma altri 5 appuntamenti con i medici dell’Azienda ospedaliero universitaria, durante i quali sarà possibile avere informazioni ed effettuare i test gratuiti.Si riparte sabato 16, la mattina, dalle 10 alle 13, nel mercato rionale di via Quirra e la sera, dalle 16 alle 20, nel centro commerciale Le Vele. Domenica 17, dalle 10 alle 13, invece il gazebo degli epatologi si troverà nel mercato di Sant’Elia in via Schiavazzi. Infine ultimi due appuntamenti sabato 23: la mattina, dalle 10 alle 13, nel mercato di San Michele in piazza Is Maglias, la sera dalle 17 alle 20 in piazza Costituzione.

In caso di positività del test, verrà effettuato un counseling e programmata una visita epatologica negli ambulatori della struttura semplice di Malattie del fegato del Policlinico Duilio Casula.In Sardegna, gli esperti stimano circa 20mila persone affette da epatite C di cui almeno 8mila sono over 65.

