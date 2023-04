«Scraffingiu va in ferie»  e Alessandro Pili in tour per la Sardegna 

La stagione 2023 dello show su Videolina ha dato ottimi risultati e grandi soddisfazioni. «L’aneddoto più carino di quest’anno di “C’è Scraffingiu per te” è legato al calciatore del Cagliari Marco Mancosu, che quando è venuto in trasmissione non riusciva a segnare da mesi. Durante la puntata gli ho consegnato una fascia che prometteva di portargli fortuna. Da li ha segnato quasi ogni partita. Anche Dalia Kaddari, la velocista di Quartu Sant’Elena, è voluta tornare nella mia trasmissione perché dopo il mio invito aveva vinto la tanto attesa medaglia. Possiamo quindi dire che Scraffingiu porta fortuna e non solo prurito» racconta sorridendo.

ll sindaco di Scraffingiu, don Gigi, il dottor Cuboni, il suonatore di launeddas, Tore Canta, il sindacalista S.G.O.B.A.S, sono alcuni dei suoi personaggi, caricature degli aspetti più peculiari della società sarda in cui il pubblico riconosce elementi familiari e irresistibilmente comici. Il personaggio che ha fatto da apripista è quello del sindaco di questo paesino immaginario, Scraffingiu, appunto. «Ho iniziato la mia carriera girando per la Sardegna con le imitazioni di Renato Soru, e ho avuto l’occasione di confrontarmi con tanti dei sindaci dei paesi in cui mi esibivo. Da lì è nata l’idea di unire i tasselli, presi da ognuno di loro, in un unico personaggio comico che è poi diventato il primo cittadino di Scraffingiu», racconta Pili. Insieme ai classici sono nate con gli anni nuove spumeggianti idee. Il signor Incani dell’unità cinofila (insieme alla sua fidata collaboratrice, il cane Brenda), Gioia Meloni (cugina oristanese della più famosa Giorgia), Benedetta Birdi (cuoca della caserma di Scraffingiu) e Tore Canta sono alcuni degli altri personaggi che Pili ha tirato fuori dal suo cilindro negli anni con l’intento di ricreare, attraverso gli sketch, uno spaccato autoironico della società sarda.

Ha messo una bandierina in tutti i principali comuni della Sardegna con i suoi spettacoli, Alessandro Pili, meglio conosciuto come il sindaco di Scraffingiu. Sono suoi questo e tanti altri personaggi comici tra i più amati della Sardegna, grazie ai quali l’attore è riuscito non solo a calcare i palchi di tutta l’Isola, ma anche ad avere una sua trasmissione televisiva su Videolina e un programma su Radiolina – “Lo facciamo per soldi” - assieme al giornalista sportivo Enrico Pilia. È andata in onda ieri l’ultima puntata della stagione 2023 di “C’è Scraffingiu per te”, che conduce insieme a Maria Giovanna Cherchi.

Personaggi

Portafortuna sportivo

In tournée

Il 22 Aprile inizierà il tour organizzato insieme al suo agente Andrea Vadilonga, che lo vedrà protagonista, per tutta l’estate, in tanti paesi della Sardegna. Insieme ad Alessia Simoncelli porteranno intrattenimento e tante risate in piazza, in occasione di festeggiamenti patronali o eventi organizzate dalle Pro Loco. «Sarà senza dubbio un tour ampio e molto divertente. Anche se, come ogni anno, non so parlare di numeri. Gli appuntamenti, infatti, nascono durante la stagione. L’anno scorso sono stati più di 40. Spero di raggiungere, quest’anno, un numero pari se non superiore».

Il prediletto

Alla richiesta di eleggere il suo personaggio preferito, Pili va in difficoltà. «Sono legatissimo al sindaco perché è stato per anni il mio personaggio principale e distintivo, ma ogni personaggio è diverso e particolare. Amo interpretare ognuno di loro. In due ore di spettacolo porto 5 o 6 personaggi diversi e mi diverto come un matto insieme al pubblico - racconta. «Sinceramente in questo periodo sto amando il personaggio di Benedetta Birdi, che ha una personalità molto espansiva e diversa dagli altri, e vuole essere la parodia della celebre Benedetta Rossi. Alla quale, ovviamente, ho aggiunto un tocco di sardità».

