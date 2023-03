Appuntamento con la comicità e lo spettacolo con una nuova imperdibile puntata di “C’è Scraffingiu per te”, stasera alle 21, condotta da Alessandro Pili e Maria Giovanna Cherchi. Il calciatore del Cagliari Marco Mancosu e il giornalista de L’Unione Sarda Fabiano Gaggini saranno ospiti della puntata odierna, insieme a loro anche il musicista polistrumentista di Villanovaforru e content creator Federico Leonardi, famoso per i suoi video su TikTok perché suona gli strumenti tradizionali in modo non convenzionale, tutto da scoprire; Veronica Perseo, la vincitrice di “Tali e Quali” nel 2019 con l’imitazione di Lady Gaga con il brano “Shallow” che canterà a Scraffingiu dal vivo anche in duetto con Maria Giovanna.