Il personaggio.
13 marzo 2026 alle 00:35

Scraffingiu, il principato compie vent’anni 

Vent’anni sullo scranno più alto. Il sindaco di Scraffingiu non ha mai perso le elezioni né le ha mai vinte. Si è semplicemente stabilito nel paese fantastico del Medio Campidano. «Ma potrebbe essere dovunque, in Sardegna», sottolinea – con una risata – Alessandro Pili, attore e perfomer, che si prepara al grande show del 10 aprile al teatro Si e’ boi di Selargius (biglietti in vendita al Box Office e nelle pagine social del comico) per i primi vent’anni di legislatura. Il sindaco di Scraffingiu, fra i tanti personaggi che Pili propone nelle piazze e in tv, è senza dubbio il più richiesto: «Nasce vent’anni fa, appunto, dopo le prime piazze mi restava sempre in mente la figura del sindaco, fra i tanti che incontravo, allora ho costruito un personaggio che, devo ammettere, è molto amato».

Una carriera che vive di belle immagini, grandi performances e centinaia di gags involontarie che poi Pili porta sul palco. «Ho cominciato da solo, ora ho un gruppo che suona, la Scraff Band, e alcuni bravissimi collaboratori», sempre con Andrea Vadilonga, il suo manager della prima ora. «Scraffingiu è una monarchia, un principato, il principe sono io», ammette, «ogni cinque anni mi rieleggo». L’idea geniale, che ha dato nuova luce al personaggio, è il Podi Scaff, un podcast dove il sindaco ospita personaggi dello sport, della politica e dello spettacolo che si raccontano volentieri. Dalia Kaddari, l’attore Ignazio Loi, il musicista Moses Concas fra i più visti di uno show che viaggia sui social e su Youtube con ascolti clamorosi: «Oltre 70 mila visualizzazioni su Youtube, sui social più di mezzo milione». (e.p.)

