Scozia per i 3 punti Ungheria ai saluti? 

Stoccarda. La Scozia è quella che ha la vera chance, l’Ungheria può soltanto vincere e sperare negli incroci con le altre terze, anche se con tre punti non sarà semplice passare: è questo il motivo conduttore della sfida di Stoccarda che alle 21 (su Sky) conclude il cammino del Gruppo A.

Rivelazione della passata edizione, l’Ungheria non ha forse avuto il necessario ricambio e sembra arrivata ai titoli di coda. Marco Rossi dovrebbe confermare i cambi operati nel secondo match, con Fiola e Dardai accanto a Orban in difesa e Sallai e Varga in attacco con la stella del Liverpool, Szoboszlai.

Gli scozzesi sono invece arrivati agli Europei co ottime credenziali fornite dalla Spagna ma non le hanno confermate, o almeno non del tutto. Il commissario tecnico Clarke potrebbe scegliere uno schieramento un po’ più offensivo ma senza stravolgere la formazione.

Probabili formazioni

Scozia (3-4-3) : Gunn; Hendry, Hanley, McKenna; Ralston, McGregor, Gilmour, Robertson; McTominay, Adams, McGinn. Ct Steve Clarke

Ungheria (3-4-3) : Gulácsi; Fiola. Orbán, Dárdai; Bolla, A. Nagy, Schäfer, Kerkez; Sallai, Szobo- szlai, B. Varga. Ct Marco Rossi

Arbitro : Tello (Arg)

